Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

19.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:11
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Ramazan Tutar idaresindeki 14 GK 720 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Saim Yaşar yönetimindeki 42 SC 797 plakalı otomobil benzinlik mevkisinde çarpıştı.

Kazada Tutar'ın kullandığı otomobildeki Ayşe, Kader ve Mehmet Tutar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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