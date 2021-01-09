Mudurnu'da "göknar kabuk böceği" ile mücadele
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Mudurnu'da "göknar kabuk böceği" ile mücadele

09.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:46
Mudurnu'da

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "göknar kabuk böceği" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "göknar kabuk böceği" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe sınırları içinde bulunan ormanlık alanlarda yaşlı ağaçlarda, ağaçlara zarar veren göknar kabuk böceği sayısında artış yaşandı.

Kabuklarının altına girip yuva yapan böcekler nedeniyle kuruyan ağaçların kurtarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ormanlara çok sayıda feromon destekli tuzaklar yerleştiriliyor.

Mudurnu Orman İşletme Müdür Vekili Yüksel Özcan, ormanlarda bu böceklerle mücadelenin her zaman devam ettiğini belirtti.

Belirli yerlere takılan feromon destekli tuzaklarla böceklere karşı mücadele edildiğini aktaran Özcan, "Genellikle yaşlı ağaçlarda yerleşen kurtlar kabukta beslenip yumurta dönemine girerek çoğalıyorlar. Orman işletmelerinde her bölgeye konan tuzaklarla böcekler imha ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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