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Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyük Cami Mahallesi'nde ikamet eden Metin Şenol'a ait tek katlı evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce büyümeden söndürülen yangın, hasara yol açtı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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