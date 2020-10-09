Mudurnu'da düşen yıldırım orman yangınına neden oldu
09.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:05
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanakla birlikte Hacıhalimler köyünün Acısu mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi sonucu yangın çıktığını fark eden köy sakinleri orman ekiplerine bilgi verdi.
Yangın olay yerine gelen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait arazözler tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin