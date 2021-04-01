Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cumartesi günü kurulan halk pazarlarının yeni tip koronavirüsle (Kdvid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cumartesi günü kurulan halk pazarlarının yeni tip koronavirüsle (Kdvid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Mudurnu Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından ilçedeki halk pazarlarında düzenlemeye gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, cumartesi olan halk pazarlarının perşembe günü kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:42:44. #1.16#
title