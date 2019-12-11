Mudurnu'da bir kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

11.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:26

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin ilçeye bağlı Hacıhalimler köyü mevkinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı, yapılan çalışma kapsamında bir kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi.

Kazı bölgesinde yapılan aramada, 1 adet dedektör ve 1 adet kazma ele geçirildiği, şüpheli hakkında yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA