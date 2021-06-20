Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Çavuşlar köyünden ilçe yönüne giden Ali G. idaresindeki 14 AAS 511 plakalı otomobil, Orman İşletme Müdürlüğü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin