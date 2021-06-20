Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Çavuşlar köyünden ilçe yönüne giden Ali G. idaresindeki 14 AAS 511 plakalı otomobil, Orman İşletme Müdürlüğü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Gareth Bale Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:46:56. #1.14#

title