Mudurnu'da 30 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı

04.11.2019 16:38

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 30 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı.

İlçede 12 milyon lira bütçeyle inşa edilecek 30 yataklı hastane için temel atma töreni düzenlendi.

Mudurnu Özel İdare Binası olarak kullanılan alanda, mevcut binanın yıkılmasının ardından yapımına başlanan hastane inşaatının temel atma töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bir söz vardır. 'Sağlık olsun' deriz. 'Sağlık olsun' deriz de, sağlık olsun demekle sağlık olmuyor. Fedakarlıklar gerektiriyor. Ülkemizin 1929 da bin 90 tane doktoru vardı, 1950'de 3 bin 20 doktoru, 2000 yılında 85 bin doktoru var. Bugün 155 binin üzerinde doktor var. Daha da ihtiyacımız var." dedi.

Bugün temeli atılan hastanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde de bulunan Ümit, başta sağlık olmak üzere tüm yatırımların vatandaşlar için olduğuna vurgu yaptı.

Bolu Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol ise 30 yataklı hastanenin Mudurnu ilçesine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırım için cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Hastalıklarımıza şifa veren Allah'tan burada hayırlı işlere imza atmayı ve hastalarımızın şifa bulmasına vesile olmayı diliyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hastanenin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.

Temel atma törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpcü, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Bolu Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA