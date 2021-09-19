Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatih Çevik ve Belediye Başkan Vekili İlknur Beyhan Kaymak, kent merkezinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kıbrıs Gazisi Kamil Yiğit, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türklerin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük millet olduğunu vurguladı.

Türk milletinin tarihinde bu uğurda birçok insanı şehit ve gazi verdiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrasında şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk onlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli karakterimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez anlamı ve önemi vardır. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız."

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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