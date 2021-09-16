Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası Dostluk Maçı ile Final Yapacak
Belediye personelinin birlikte mücadele etme duygusunu ve ekip ruhunu geliştirmesi amacı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi dostluk maçı ile sona erecek.
Belediye personelinin birlikte mücadele etme duygusunu ve ekip ruhunu geliştirmesi amacı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi dostluk maçı ile sona erecek.
6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılış maçı ile başlayan Çanakkale Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol turnuvası final programında, 17 Eylül Cuma günü 19: 00'da, Hastane bayırı Semt tesislerinde Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi dostluk maçı oynanacak.
SMA Tip 1 hastası Ahmet ALP bebeğin tedavisine destek olmak için toplanan kumbaraların aileye teslimi ile devam edecek program, kupa töreni ile son bulacak.
Tüm kentlimiz davetlidir.
16. 09. 2021 14: 00
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021