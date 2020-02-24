Müdürlük yaptığı marketi soyan şahsı JASAT yakaladı

24.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:52

Denizli'de ünlü bir market zincirinin şube müdürü, çalıştığı marketi soydu. Kasadaki 40 bin TL'yi çalan müdür, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başarılı takibi ile yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesinde ünlü bir market zincirinin şubesinde mağaza müdürü olarak görev yapan O.G. (30), jandarmayı arayarak gece marketin kasasının soyulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, soygunun yapıldığı markette incelemelerde bulundu. 40 bin TL'nin çalındığını belirleyen ekipler, mağaza müdürü O.G.'yi çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Marketin 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, ilginç bir ayrıntıya ulaştı. Gece markete geldiği ve belli bir süre sonra elinde poşetle çıktığı belirlenen O.G., sorgusunda her şeyi itiraf etti. Marketi soyduktan sonra ihbarda bulunarak dikkatleri başka bir noktaya çekmek isteyen O.G.'nin oyununu JASAT bozdu. O.G.'yi olay yerine götüren ekipler, 40 bin TL'yi poşetin içinde saklandığı odunlukta buldu. Çalınan para mağaza yetkililerine teslim edilirken, O.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA