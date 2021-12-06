MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EMRİNE DAĞITIM YAPILMAK ÜZERE ATANAN AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI İLE İLGİLİ DUYURU

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EMRİNE ATANAN AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI İLE İLGİLİ DUYURU

Aşağıdaki formun(Aşçı veya Aşçı Yardımcısı Tercih Formu) çıktısı alınarak el ile doldurulması ve imzalanarak 07. 12. 2021 Salı günü saat 12: 00 a kadar müdürlüğümüz Atama Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir. (İl Dışında olanlar, elle doldurdukları ve imzaladıkları tercih formunu tarayarak atama24@meb. gov. tr adresine eposta aracılığıyla gönderebileceklerdir. )

Aşçı Münhal Liste ve Tercih Formu için tıklayınız.

Aşçı Yardımcısı Münhal Liste ve Tercih Formu için tıklayınız. Aşçı ve Aşçı yardımcılarından göreve başlamak için istenecek belgeler

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