Müdürler iş adamları ile bir araya geldi
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Müdürler iş adamları ile bir araya geldi

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Müdürler iş adamları ile bir araya geldi

DÜZCE(İHA) –Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk MÜSİAD'da iş adamları ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) –Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk MÜSİAD'da iş adamları ile bir araya geldi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk'ü makamında ağırladı. Müdürler yapılan son kongrede tekrar göreve gelen Vefa Pehlivan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Vefa Pelivan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Düzce'de önemli hizmetler yapan müdürlerimizin ziyareti bizleri son derece mutlu olduk. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE

Müdürler iş adamları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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