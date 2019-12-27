Müdürden öğrencilere maç sözü

27.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:31

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Merkeze Bağlı Kabasakal Köyü, Kabasakal İlkokulunu ziyaret etti. Sınıf Öğretmeni Nuray Doğan ile bir süre görüşen ve sohbet eden Savaşçı, daha sonra okulda eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere Sivasspor atkısı hediye eden Savaşçı, bu hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçına götürülmeleri için de talimat verdi. Bu talimat öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İHA