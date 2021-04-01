Müdürden müdüre hakaret suçlaması
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Müdürden müdüre hakaret suçlaması

Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel
Müdürden müdüre hakaret suçlaması

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşen Kocataş (43), Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşen Kocataş (43), Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşen Kocataş, avukatı Celal Taşdan aracılığıyla Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P. hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kocataş, suç duyusu dilekçesinde, 2016 yılında müdür olarak atandığı kooperatifi, bölgenin en iyi kooperatifi haline getirdiğini anlatarak, Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P.'nin başarılı olduğu için kendisine diğer müdürlerle toplantı sırasında hakaret ettiğini iddia etti.  Gülşen Kocataş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkesin içinde hakaret etti. Sesimi duyurmak istiyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bir kadın olarak psikolojik şiddet gördüm" dedi.Gülşen Kocataş'ın avukatı Celal Taşdan da "Burada hakaret, küfür ve tehdit var. Hakkımızı hukuk önünde hakkını arayacağız" diye konuştu. Zeki P. ise, açıklama yapmak istemedi.


- Denizli
Müdürden müdüre hakaret suçlaması
Müdürden müdüre hakaret suçlaması
Müdürden müdüre hakaret suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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