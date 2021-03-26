Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu Bodrum öğretmenevi müdür yardımcısı Feyzullah Varol, yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu.

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Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

MUĞLA - Bodrum öğretmenevi müdür yardımcısı Feyzullah Varol, yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu. Varol'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Bodrum Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 62 yaşındaki Feyzullah Varol'a ulaşamayan öğretmenevi lojmanı çalışanları, telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonun içeride çaldığını duyan yetkililer, içeri girdiklerinde Varol'u hareketsiz şekilde buldu. Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi. İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Son dakika haberleri: Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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