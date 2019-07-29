Müdür ve yardımcısı okulu boyadı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Zafer İlkokulu müdürü Faruk Özaydın ile Müdür Yardımcısı Hüdaver Soylu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak okullarını boyadı.

Kandıra Aydınlık Mahallesi Zafer Caddesi'nde 1958 yılından bu yana hizmet veren Kandıra Zafer İlkokulu'nun müdürü Faruk Özaydın (51) ve müdür yardımcısı Hüdaver Soylu (46), kendi imkanlarıyla okullarını boyamaya başladı. 30 yıllık eğitimci Faruk Özaydın ile 22 yıllık eğitimci Hüdaver Soylu boya temin etmelerinin ardından ellerine fırçaları alarak sınıfları ve okulun içerisindeki diğer kısımları boyamaya başladı. Faruk Özaydın ve Hüdaver Soylu, 13 derslikli okullarını yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazır hale getirmeye çalışırken, okullarını da yaklaşık 10 bin TL'lik masraftan kurtardı.



Kaynak: DHA