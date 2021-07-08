MÜDÜR VE VELİLER, OKUL VE ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN SAMAN BALYASI TAŞIDI

EDİRNE'de ilkokul müdürü Ertan Çekiç ile 4 veli bir araya gelip, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve okul eksikliklerini gidermek için saman balyası taşıdı.

EDİRNE'de ilkokul müdürü Ertan Çekiç ile 4 veli bir araya gelip, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve okul eksikliklerini gidermek için saman balyası taşıdı. Velilerle birlikte iki günde 720 saman balyası taşıyan Çekiç, elde ettikleri geliri okul aile birliğine bağışlayacaklarını belirterek, "Bana göre eğitime en güzel katkı sağlayan çalışmalardan oldu" dedi.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım edebilmek için kolları sıvayarak, hasat edilen tarlalarda saman balyası taşıma kararı aldı. Kendisiyle birlikte 4 veliyi ikna eden Çekiç, iki gün boyunca 720 saman balyası taşıdı. Balya başına 2 liradan elde ettikleri toplam 1440 liralık geliri okul aile birliğine bağışlayacaklarını söyleyen Çekiç, amaçlarının herkesin faydalanabilmesi için eğitime katkı sağlamak olduğunu belirtti. Çekiç, "Trakya'da balya döneminde öğrencilere biraz daha katkı sağlayabilmek, okul eksiklerini giderebilmek için değerli velilerimle ki, bana göre dünyanın en değerli insanları, alın teri ve emekle evlerine ekmek götüren insanlar. Onlarla beraber böyle bir proje hayata geçirelim istedik. Dün 360, bugün de 360 toplam 720 balyayı okulumuz için attık ve velilerimizle beraber bu alın teri balyaların gelirini okul aile birliğine bağışlıyoruz" dedi.

'KİMİSİ CEBİNDEN VERİR, KİMİSİ YÜREĞİNDEN'

Yaptıkları çalışmanın çok zorlu olduğunu ifade eden Çekiç, "Tabii ki çok zor bir iş, terliyoruz, yoruluyoruz kızgın güneşin altında ama güzelliği de burada. Ne kadar emek harcarsanız ne kadar fazla alın teri dökerseniz bir şey o kadar kıymetli oluyor. Biz de bu kıymetin farkındayız. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz, öğrencilerimize de faydalı olacağını düşünüyoruz. Kimisi cebinden verir, kimisi yüreğinden. Biz de yüreğimizden veriyoruz. Bana göre eğitime en güzel katkı sağlayan çalışmalardan oldu" diye konuştu.

'BİRAZ YORULDUK AMA GURURLA YAPTIK'

Velilerden Fırat Şafak ise yaptıkları çalışmadan gurur duyduklarını belirtti. Şafak, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamız bize böyle bir şey teklif ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Biz de destek olmak istedik. Biraz yorulduk ama gururla yaptık" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH ÖRNEK OLUR'

Oğlu bu yıl yeni okula başlayan Cihan Kumlu da, "40 derece sıcaklıkta saman atıyoruz şu anda. Aldığımız paraların tamamını çocukların eğitimi, ihtiyaçları için bağışlayacağız. Hiç düşünmeden kabul ettik böyle bir projeyi. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Faydamız oluyor en azından. İnşallah bu örnek olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı