Müdür Tiryaki ve Başkan Tahmazoğlu 3. doz aşısını oldu

Müdür Tiryaki ve Başkan Tahmazoğlu 3. doz aşısını oldu -3'üncü doz aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara aşı çağrısı -Dr. Tiryaki: "Aşıdan başka çözüm yok" -Gaziantep'te delta varyantı görülmedi Korona virüse karşı 3'üncü doz hatırlatma aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr.

Müdür Tiryaki ve Başkan Tahmazoğlu 3. doz aşısını oldu

-3'üncü doz aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara aşı çağrısı

-Dr. Tiryaki: "Aşıdan başka çözüm yok"

-Gaziantep'te delta varyantı görülmedi

GAZİANTEP - Korona virüse karşı 3'üncü doz hatırlatma aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, salgının sonunu aşının getireceğini söyledi. Kentte şimdiye kadar delta varyantını görünmediğini aktaran Tiryaki, "Aşıdan başka çözüm yok" dedi.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla 1 Temmuz'da başlayan 3'üncü doz hatırlatma aşı çalışmaları Gaziantep'te de sürüyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 3'üncü doz hatırlatma aşılarını yaptırdı. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Bina'da 3'üncü doz aşılarını yaptıran Ümit Mutlu Tiryaki ile Mehmet Tahmazoğlu vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Aşılamanın ardından konuşan Dr. Tiryaki Gaziantep'te şimdiye kadar delta varyantının görülmediğini ifade ederek, "Delta varyantına karşı en etkili aşı da biontechtir. Bu yüzden insanlarımız hiç çekinmeden gelip aşılarını yaptırsın" dedi.

"Aşıdan başka çözüm yok"

Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinden geçtiğimizi aktaran Dr. Tiryaki, pandemiden 1,5 yılı devirdiğimizi söyledi. Pandeminin sonuna yaklaşıldığını ve tünelin ucundaki ışığın görünmeye başladığını dile getiren Tiryaki, "Salgının sonunu getirecek olan aşıdır. İlk ve ikinci doz aşımızı yaptırmıştık. Bugünde 3'üncü doz aşımız için buradayız. Bunu neden yaptırıyoruz. Çünkü bunun başka bir çözümünün olmadığını bildiğimiz için yaptırıyoruz. Aşıdan başka çözüm yok. Şuana kadar bu hastalık için özel bir ilaç üretilmedi" dedi.

"Gaziantep'te delta varyantı görülmedi"

Biontech aşısını hatırlatma doz olarak yaptırdığını paylaşan Tiryaki, "Vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Günlük 50 bin doz aşı yapma kapasitemiz var ama şuan 15 bin doz aşı yapıyoruz. Aşı da sıkıntımız yok. İl olarak 1 milyon 50 bin doz aşı yaptık. Şuana kadar yapılan sekans çalışmalarında ilimizde delta varyantına rastlanmadı. Şuan Türkiye'de görülen en çok vaka İngiltere varyantıdır. İngiltere mutasyonunun sayısı gitgide azalıyor. Azalması demek yeni bir varyant demek. Bu da tahminimce delta varyantı olacak. Şuan olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Delta varyantına karşı en etkili aşı da biontechtir. Bu yüzden insanlarımız hiç çekinmeden gelip aşılarını yaptırsın" ifadelerini kullandı.

"Çevremizin sağlığını korumalıyız"

3'üncü doz hatırlama aşısını vurduran Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, "Şuanda aşılama çalışmaları devam ediyor. Salgınla mücadele tek başına olmuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı da yaptırmalıyız. Şuan aşılarda çoğaldı. Bende daha önce iki doz aşımızı yaptırmıştım. Ben iki doz Sinovac aşısı yaptırdım. 3'üncü doz olarak biontech aşısı yaptırdım. Burada amaç hem kendi sağlığımızı korumak hem de çevremizin sağlığını korumak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen