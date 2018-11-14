Müdür Tamer Yiğit: Aramaların Yüzde 63'ü Gereksiz

Vali Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan '112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, sistemin yapısı, işleyişi ve çalışmalar hakkında Vali Ömer Toraman'a sunum eşliğinde bilgiler verdi.

112 Acil Çağrı Merkezinin Türkiye'de 32 ilde faaliyete geçtiğini belirten Tamer Yiğit, 1 Ocak 2016 - 31 Ekim 2018 yılı genel çağrı istatistiklerini paylaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, sisteme gelen 1 milyon 801 bin 1 çağrının 1 milyon 32 bin 100'ünün cevaplandığını, 662 bin 498'inin anonsta kapandığını, 660 bin 480 çağrının ise kurumlara aktarıldığını kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, sisteme gelen 1 milyon 801 bin 1 çağrının yüzde 63,33'ünün gereksiz, yüzde 36,67'sinin ise vakayla ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti.

Vali Toraman sunumun ardından GAMER Haberleşme Merkezi, Kriz Merkezi, KEYS Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 112 MOBESE ve Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu, personele kolaylık diledi.(EFE) - KÜTAHYA