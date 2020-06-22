Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuçlarını verdiğini belirterek, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk.

Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
22.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:23

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuçlarını verdiğini belirterek, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı" dedi.

Şahne, Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölge halkının güvenlik sorularının çözümüne yönelik genel değerlendirmeler ile mahallelerde resmi, motosikletli yunus ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüşüldü. Toplantıda mahalle muhtarları sırayla söz alarak, sorunlarını dile getirdi. Muhtarlar, tır ve kamyonların mahalle aralarına girmemesi, yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunması, sokak aralarındaki parklar ile ilgili ceza yazılması, hurdacılar ile ilgili uygulamaların sıklaştırılması, mahalle giriş ve çıkışlarında mobese sayısının arttırılması, gece bekçi görevlendirilmesi gibi taleplerde bulundu.

Müdür Şahne de Akdeniz ilçesine eğitimi tamamlanacak 180 bekçiden 40'ın verileceğini, 180 adet mobese direğinin de bölgeye dikilmesinin planladığını söyledi. Şahne, "Mahallelerinizle ilgili yapacağımız her türlü istişare Mersin'in güvenliği ve asayişi konusunda bizlerin daha aktif çalışmasını sağlayacaktır. Bu noktada sizlerin rolü çok önemlidir. Biz ne kadar sokakta mücadele veriyor olsak da daha iyi bir başarı elde edebilmemiz için bilgi akışının süreklilik göstermesi gerekmektedir. Bizim sizlerden alabileceğimiz en büyük destek mahallelerinizde meydana gelen asayiş ve güvenlik ile ilgili her türlü olayı anında bizlere haberdar etmenizdir. Bizim esas meselemiz burada sizi dinlemek, özellikle bize ileteceklerinizi teker teker not almak. Gücümüz yettiğince de burada çözebilmektir. Bütün meseleleriniz de sizinle birlikte olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Uyuşturucu ile her alanda verdikleri kararlı mücadelenin sonuç verdiğini vurgulayan Şahne, "Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye'de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Şahne, Mesudiye Mahallesi'nin 43 yıllık muhtarına hediye verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Sahte polis olan hırsızların baskını kameralara yansıdı
Sahte polis olan hırsızların baskını kameralara yansıdı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Ozan Açıktan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Gaziantep
Şu an buradasınız: Müdür Şahne, muhtarlarla bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 16:24:35. #1.14#
title