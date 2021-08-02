Müdür Polat: "Orman yolu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor"
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Müdür Polat: "Orman yolu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor"

Müdür Polat: 'Orman yolu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Oysu ve Alıncık köyleri arasında orman yangın yolu yapım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Oysu ve Alıncık köyleri arasında orman yangın yolu yapım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "Oysu köyü ile Alıncık köyü arası yeni yol çalışmalarımızı yerinde inceleyip denetledik. Orman yangınları bitki örtüsü ve özellikle topografya ile son derece sıkı ilişki içerisindedir. Bölgemiz özellikle maki vejetasyonunun yaygın olması ve yanıcı madde oranı çok yüksek olan karaçamın hakim örtü türü olması nedeniyle yangınlara hassas olan bir bölgedir. Yangınların çıkış noktası ve ilerlemesinde bölgenin topografik yapısı, özellikle sırtlar ve akarsu ayırımları ile hakim rüzgar yönü önemli olmaktadır. Yangın emniyet yolları ve şeritleri yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanarak yapılan, çıplak veya örtülü olan ve yangının yayılmasını engelleyen tesislerdir. Bu yönde bölgemizde çalışmalar aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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