Müdür Oruç: ' Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut' - Haberler
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Müdür Oruç: " Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut"

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Müdür Oruç: " Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut" "Semptom olan çocuklarınızda özellikle ateşi, öksürüğü varsa okula göndermeyelim" " Vatandaşların çok acil bir şekilde giderek aşılarını tamamlamalarını istiyoruz" Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr.

Müdür Oruç : " Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut"

"Semptom olan çocuklarınızda özellikle ateşi, öksürüğü varsa okula göndermeyelim"

" Vatandaşların çok acil bir şekilde giderek aşılarını tamamlamalarını istiyoruz"

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç son 2 ayda yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 50 artış olduğunu, yatanların daha çok aşısını yaptırmamış olanlar ya da aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu söyledi.

Korona virüs vakaların yeniden artış eğiliminde olduğu Samsun'da vakaların yüzde 90'ını delta varyantı oluşturuyor. Son 2 aya bakıldığında ise vakaların artması ile birlikte hastanelere yatışlarda artmaya başladı. Kovid yoğun bakım doluluk oranı Samsun'da son 2 ayda yüzde 50 oranında arttı. Müdür Oruç ise vatandaşlardan eksik doz aşılarını tamamlamalarını istedi. Müdür Oruç, " Pandemide ara ara yükselmeler düşmeler olmakla birlikte aşıların gelmesiyle vakaları kontrol altına almış olduk. Geldiğimiz noktaya baktığımızda son 2 aya göre yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 50 artışımız mevcuttur. Bu artışlarımıza baktığımızda daha çok aşısını yaptırmamış olanlar ya da aşısını tamamlamamış olanları görmekteyiz. Özellikle şubat, mart, nisan aylarında yaptırılmış olan sinovacların birinci dozunu yaptırmış olup ikinci dozunu yaptırmayanlar, ikinci dozunu yaptırmış olup 50 yaş üstü kronik hastaları olanların 3. dozların yaptırmalarını istiyoruz. Çok acil bir şekilde giderek aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Aşısını tamamlamış kişilerin korona hastalığını çok daha rahat bir şekilde atlatmış olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Öğrenci velilerine uyarı

Müdür Oruç ister istemez öğrenci hareketliliği ile birlikte bazı öğrencilerde pozitif vakaları gördüklerini ifade ederek, " Şu anda vakaların dağılımına baktığımızda kovidin yüzde 90'nın delta varyantı olduğunu görmekteyiz. Tabi delta varyantında olmasının şöyle bir handikabı var. Daha çabuk bulaşarak daha çabuk hasta ediyor. Delta virüsten gençlerimiz daha çok etkilenmektedir. Artık gebelerimiz delta virüsünden yoğun bir şekilde etkilenerek ister istemez ağır geçirmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde bir gebemizi de kaybettik. Bu durumların yaşanmaması için yoğun bakım veya hasta yatışlarının yaşanmaması için aşı olmamışları aşıya bekliyoruz. 1. doz olanları 2. doza bekliyoruz. Bugünlerde okullarımız açıldı. Yaklaşık 2 hafta oldu. İster istemez hareketlilikle birlikte bazı çocuklarda pozitiflikler oldu. Semptom olan çocuklarınız varsa özellikle ateşi, öksürüğü varsa okula göndermeyelim. Filyasyon ekiplerimizle irtibata geçerek onların gerekli kontrollerini sağlamış olalım. El birliğiyle tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Müdür Oruç: Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut

Müdür Oruç: Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut

Müdür Oruç: Yoğun bakımda yatan hastalarda son 2 ayda yüzde 50 artış mevcut

Müdür Oruç:
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
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