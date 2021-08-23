Müdür Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müdür Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi

Müdür Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hafta sonu Doğubayazıt ilçesindeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ile yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek, ayağının tozuyla milli eğitim yöneticileri ile bir araya gelerek kentin eğitim haritasını çıkardı. Fabrika gibi çalıştırılacak meslek okulları, halk eğitim merkezleri, kentin eğitim çıtasını yükseltecek proje ile öğretmen ve öğrencilere yönelik sosyal-kültürel ve spor alanlarında faaliyet programları ile kollarını sıvazlayan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek kendi hazırladığı projeleri sunarak tam destek aldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamadan önce il genelindeki okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte ilk ziyaretini Doğubayazıt ilçesine yaparak ilçe eğitimi, yürütülen projeler, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve yapılacak çalışmalar ilişkin bilgiler aldı. Daha sonrailçede yapımı devam eden ve tamamlanan okullarda incelemelerde bulunan Kökrek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Hizmete açılacak okullarda tüm hazırlıkların okullar açılmadan tamamlanması talimatını veren Kökrek, buradan Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe eğitimi hakkında brifing alarak okullarda incelemelerde bulundu. Bir ülkenin geleceğinin eğitimle şekilleneceğinin bilincinde, işlerini en iyi şekilde yapan öğretmen ve idareci kadroları olduğunu anlatan Kökrek, Milli Eğitim camiası olarak öğrencileri özlediklerini ve yeni eğitim öğretim yılı için okullarda tüm hazırlıkları titizlikle takip ettiklerini belirtti. 6 Eylül'de okulların açılma öncesi tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını dile getiren Kökrek, il ve ilçelerdeki okul ziyaretlerinin devam edeceğinin altını çizdi. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretlerinde Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
Açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarına katılamayanlara çevrim içi sınav hakkı tanındı
Açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarına katılamayanlara çevrim içi sınav hakkı tanındı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Cem Belevi Düm Tek Tek Burak Özçivit
Spor Marcao Ali Koç Erol Bulut Mert Günok Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Müdür Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 08:25:05. #1.14#

title