Müdür Keleş'ten şehit babasına ziyaret
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Müdür Keleş'ten şehit babasına ziyaret

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Piyade Uzman Çavuş Şehit Hakkı Yıldız'ın Babası Hayrettin Yıldız'ı evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Müdür Keleş'ten şehit babasına ziyaret
21.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:44

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Piyade Uzman Çavuş Şehit Hakkı Yıldız'ın Babası Hayrettin Yıldız'ı evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Şehit babası Hayrettin Yıldız'ı evinde ziyaret eden Müdür Fikret Keleş, aileleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreğindeki sevgi ve şefkati çocuklarına karşılıksız veren Şehit Babalarının Babalar Gününü kutladığını söyledi.

Müdür Keleş, "Sizlerin evlatları şehadete ulaşarak çok değerli bir mertebeye ulaştılar. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız yeridir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Bizler de sizlerin birer evladıyız.

Bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız olmak üzere, tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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