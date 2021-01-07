Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Trabzon'da 42 yaşındaki ortaokul müdürü, öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahiplerine tablet dağıtmak için görev yaptığı okulda buluştu. Kendisinden bir süre haber alınamayan müdür, tuvalette tavana iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıldır görev yapan müdürün 20 gündür psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül, sabah saatlerinde telefonla aradığı ortaokul müdürü Hüseyin A.'ya ulaşamayınca okula gitti. Okuldaki yetkililerle H.A.'yı aramaya başlayan Sürül, 3'üncü kat tuvaletinin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

KAPIYI KIRDILAR

Muhtar ve beraberindekiler, kapısını kırdığı tuvalette Akyüz'ü tavana iple asılı halde görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, H.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TABLET DAĞITIYORDU

H.A., okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A.'nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi. H.A.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıllık öğretmen H.A.'nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU