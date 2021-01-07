Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

07.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:37

Trabzon'da 42 yaşındaki ortaokul müdürü, öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahiplerine tablet dağıtmak için görev yaptığı okulda buluştu. Kendisinden bir süre haber alınamayan müdür, tuvalette tavana iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıldır görev yapan müdürün 20 gündür psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül, sabah saatlerinde telefonla aradığı ortaokul müdürü Hüseyin A.'ya ulaşamayınca okula gitti. Okuldaki yetkililerle H.A.'yı aramaya başlayan Sürül, 3'üncü kat tuvaletinin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

KAPIYI KIRDILAR

Muhtar ve beraberindekiler, kapısını kırdığı tuvalette Akyüz'ü tavana iple asılı halde görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, H.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TABLET DAĞITIYORDU

H.A., okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A.'nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi. H.A.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıllık öğretmen H.A.'nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:52:13. #1.15#
title