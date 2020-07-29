Müdür Görentaş'tan meyve bahçelerindeki zararlılara karşı uyarı Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte meyve üretimi yapan çiftçileri zararlılarla mücadele yapılması konusunda uyardı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte meyve üretimi yapan çiftçileri zararlılarla mücadele yapılması konusunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan Müdür Görentaş, Van'da meyve alanlarının her geçen gün arttığını, modern yetiştiricilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek meyvecilik faaliyetinin önemli derecede kar ve istihdam kaynağı olduğunu söyledi. Kent meyveciliğinde bitki sağlığı faaliyetleri çerçevesinde içinde bulunduğumuz dönemin çok önemli olduğunu dile getiren Görentaş, "Özellikle meyve bahçelerimizde görülen iç kurdu, pamuklu bit, koşnil, ağ kurdu, kırmızı örümcek ve gövde kurdu gibi zararlılara karşı tekniğine uygun kültürel ve kimyasal mücadele yapılması gerekir. Van ilinde yaygın meyveciliği yapılan ürün elmadır. Elmanın da ana zararlısının elma iç kurdudur. Doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıpları yaşanabilecek. Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerimizde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemler yapıldı. İstasyonlarımızdan ve araziden elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafından değerlendiriliyor. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanı tespit edilerek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyuru yapıyoruz. Bütün bu bilgiler ışığında iç kurdu zararlısında mücadele zamanı geldi. 2020 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gürpınar ilçelerinde 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Erciş ve Muradiye ilçelerinde 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ve Gevaş ilçesinde 3 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunu yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak" dedi. - VAN

Kaynak: İHA