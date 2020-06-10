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Müdür Görentaş'tan elma üreticilerine uyarı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Müdür Görentaş'tan elma üreticilerine uyarı
10.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:17

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan Müdür Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu belirterek; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini kaydetti. Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduklarını, arazide eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemlerler yapıldığını dile getiren Görentaş, "İstasyonlarımızdan ve araziden elde edilen verilerin teknik personellerimiz tarafından değerlendirildiğini, böylece elma iç kurdunun mücadele zamanı tespit edilerek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyuruyoruz. Bütün bu bilgiler ışığında iç kurdu zararlısında mücadele zamanı geldi. 2020 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gürpınar ilçelerinde 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Erciş ve Muradiye ilçelerinde 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren ve Gevaş ilçesinde 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra diğer yöntemlerle de nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerimiz mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekir. Üreticilere bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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