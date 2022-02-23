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Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarında incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarında incelemelerde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik Adıyaman Lisesinde devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarını inceleyen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü eşlik etti. Müdür Gönen, incelemelerde bulunduğu kurslarla ilgili kurs yöneticilerinden ve öğretmenlerden bilgiler aldı. Müdür Gönen aynı zamanda kursta bulunan öğrencilerle sohbet ederek onların sorun ve taleplerini de dinledi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına çok önem verdiklerini belirten Müdür Gönen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, her türlü desteği vererek bu kursları öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti - ADIYAMAN

Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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