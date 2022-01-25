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Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi

Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi (AYEM)'ne ziyarette bulunarak ARGE birimiyle bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi (AYEM)'ne ziyarette bulunarak ARGE birimiyle bir araya geldi.

ARGE Birim Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Bilen'in hazır bulunduğu ziyarette Müdür Gönen, ARGE birimi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

İl milli eğitim müdürlüğü proje birimlerine ayrı bir önem vereceğini belirten Müdür Gönen, Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası projelerden daha fazla faydalanması için beklentilerini ARGE birimiyle paylaşarak, bu doğrultuda projeler geliştirmelerini istedi.

Müdür Hakan Gönen, ziyaretinde bir süre ARGE birimi personeli ile görüştükten sonra çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Araştırma Geliştirme, Adıyaman, Yerel, Haber

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