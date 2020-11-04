Müdür Gayret, Başyiğit'i ziyaret etti
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Müdür Gayret, Başyiğit'i ziyaret etti

04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:35
Müdür Gayret, Başyiğit'i ziyaret etti

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ettiMüdür Feyzullah Gayret, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ve Şube Müdürü Münevver Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti

Müdür Feyzullah Gayret, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ve Şube Müdürü Münevver Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki kurum arasındaki işbirliği çalışmaları ve Gençlik Merkezi'nde yapılan faaliyetlerde yapılan işbirliğinin ele alındığı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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