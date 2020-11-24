Müdür Esen: "İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir"
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Müdür Esen: "İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir"

24.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:44
Müdür Esen:

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Mesleklerin de en kutsal olanı öğretmenliktir.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Mesleklerin de en kutsal olanı öğretmenliktir. Dolayısıyla insanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir. Çocuğu işleyen, inşa eden, bugüne ve yarına hazırlayan geleceğe hazırlayan bir mesleğin icrasını yapıyoruz" dedi.

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü korona virüsü tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Fiziksel mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan İl Müdürü Esen, "İnsanlığın en masum yanı çocukluktur. Mesleklerin de en kutsal olanı öğretmenliktir. Dolayısıyla insanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir. Çocuğu işleyen, inşa, eden, bugüne ve yarına hazırlayan, geleceğe hazırlayan bir mesleğin icrasını yapıyoruz. Bu anlamda öğretmenlik mesleği kutsaldır. Bütün öğretmen arkadaşlarım olarak; Samsun'da çalışan 20 bin öğretmen arkadaşımla beraber bu kutsaliyetin farkındayız. İşlediğimiz cevherin farkındayız. Çocuğun o masum yanını; ilmek ilmek, bugüne ve geleceğe doğru işlemek gayreti içerisindeyiz. Her ne kadar bugün pandemi kuralları çerçevesinde bir kutlama yapsak da aslında gönlümüzden geçen heyecan, sevgi tüm Samsun'a yayılıyor. Öğretmenimiz sadece okulda değil, sadece sınıfta değil bugün artık ekranın karşısında, ekranın ardında bir canlı yayın platformunda bütün argümanları kullanarak, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanarak da bugün öğretmenliği koşulsuz ve kusursuz olarak devam ettiriyor. Yine pandemi sürecinde filyasyon ekibine sundukları katkılarla öğretmenlerimiz topluma karşı da görevlerini üst düzeyde yapmanın mutluluğunu yaşıyor" diye konuştu.

Coşkun Esen tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve başarılar diledi. - SAMSUN

Müdür Esen: 'İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir'
Müdür Esen: 'İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir'
Müdür Esen: 'İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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