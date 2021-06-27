Müdür Erşen, Kılınç ile bir araya geldi

Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Hamdi Erşen, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek, kurumu tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Hamdi Erşen, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek, kurumu tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Hamdi Erşen, beraberinde Adıyaman Kadastro Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya ve Tapu Müdürü Esat Denli ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Erşen ile bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasındaki sıcak diyalogların Adıyaman'da daha güzel işlerin yapılmasını sağlayacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı