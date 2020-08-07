Müdür Demir: "Yurtlarımızda 2 binden fazla vatandaşımızı ağırladık"
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Müdür Demir: "Yurtlarımızda 2 binden fazla vatandaşımızı ağırladık"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını yurtlarda ağırladıklarını belirterek, "14 günlük izolasyon sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan ve Almanya'dan kente getirilen 2 binden fazla...

Müdür Demir:
07.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:37

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını yurtlarda ağırladıklarını belirterek, "14 günlük izolasyon sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan ve Almanya'dan kente getirilen 2 binden fazla Türk vatandaşımızı yurtlarımızda ağırlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Müdür Demir, merkez ilçelerde bulunan spor tesisleri, gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. Demir'e Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak eşlik etti. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Demir, Akdeniz Oyunlarıyla Mersin'in birçok spor tesisi kazandığını söyledi. Mersin'de bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonu yapıldığını kaydeden Demir, "Burada amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkin vatandaşlarımızı spora teşvik ederek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Spor yapan bir birey dinç, sağlıklı olmasının yanında arkadaşlığı, dostluğu ve ekip ruhunu öğrenerek geleceğe daha iyi hazırlanır. Özellikle içinde bulunduğumuz yeni normalleşme sürecinde çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayarak, tüm çocuklarımıza spor yaptırarak tesislerimizden faydalanmaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Her zaman gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Demir, "Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve daha faal bireyler olarak yetişmesini amaçlayan gençlik merkezleri, birlik, beraberlik ve paylaşım bilinci yüksek bireylerin yetişmesini sağlıyor. Bu bağlamda siz gençlik liderlerimize gençlerimizin hayallerine ulaşmak, onları gerçekleştirmek adına büyük iş düşüyor. Mersin genç nüfus olarak potansiyeli yüksek bir ilimiz ve öncelikli hedefimiz gençlik olduğuna göre daha geniş kitlelere ulaşalım. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayata kazandırmak onların eğitim, kültür ve sosyal faaliyet yapmalarını sağlamak gençlik liderleri olarak sizlerin görevi. Gençlerin yoğun olduğu alanlara giderek onlara anlamlı meşguliyetleri kazandırabilirsek, yanlışa ayıracak zamanları olmayacağını düşünüyorum. Sevgili lider arkadaşlarım sizler yaptığınız işin önemini anlarsanız Mersin'de hep birlikte hayalleri olan genç kardeşlerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yurtlarımızda 2 binden fazla vatandaşımızı ağırladık"

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurtları yurt dışından gelen vatandaşlar için açtıklarının altını çizen Demir, "Karantina sürecinde Türk vatandaşlarımıza, Covid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük izolasyon sürecinde KKTC, Suudi Arabistan ve Almanya'dan kente getirilen 2 binden fazla Türk vatandaşımızı toplam kapasitesi 3 bin 600 olan Mersin ve Kırkkaşık öğrenci yurtlarımızda ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Karantina sürecinden sonra il müdürlüğü olarak gerekli temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Yurtlarda gençlerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçları yanında onların akademik, sosyal-kültürel ve manevi gelişimleri için her türlü imkan ve fırsatları seferber ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve geçlerimiz için devletimizin ve milletimizin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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