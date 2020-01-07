Müdür Bilge'den Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı mesajı

07.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:05

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge, Ocak ayının Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada, "2018 yılında Dünya çapında 9,6 milyon insanın kanserden öldüğü, kanserin dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 1.16 trilyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Kanser oluşumunun yüzde 30-50'si önlenebilir vakalardır" dedi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Rahim Ağzı Kansesi Farkındalık Ayı sebebiyle bir açıklama yaptı. Kanseerden korunma yollarını aktaran Müdür Bilge, "Mevcut kanıtlara göre, kanser ölümlerinin yüzde 30-50'si tütün ürünlerinden kaçınmak, alkol tüketimini azaltmak, sağlıklı vücut ağırlığını korumak, düzenli egzersiz yapmak ve enfeksiyonla ilgili risk faktörleri dahil olmak üzere risk faktörlerini değiştirerek önlenebilmektedir. Diğer bir korunma yöntemi de hastalığın erken teşhis edilmesidir. Hastalığın erken teşhisi amacıyla toplum tabanlı kanser tarama programları yapılmaktadır.



En sık görülen kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin erken tanısı yapılacak olan basit testler ile mümkün olmaktadır. 30-65 yaş aralığındaki kadınların, rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi yaptırmaları önerilmektedir. Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde yüz mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden dolayı ölüm oranı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir. Rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerimizde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerimizde (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde (SHM) ve Mobil Kanser Aracımızda yapılmaktadır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA