Müdür Bentli, Sağlığı Merkezini denetledi
Haberler » Güncel » Müdür Bentli, Sağlığı Merkezini denetledi - Haber

Müdür Bentli, Sağlığı Merkezini denetledi

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sağlık merkezini denetleyerek, eksikler konusunda bilgi aldı.

14.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:05
Müdür Bentli, Sağlığı Merkezini denetledi

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sağlık merkezini denetleyerek, eksikler konusunda bilgi aldı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mücahit Düzsöz ile birlikte ilçesinde bulunan Battalgazi Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Sağlık merkezini denetleyerek, eksikler konusunda bilgi alan Bentli, vatandaşlara hizmetlerin en iyisinin verilmesi için istişarelerde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler