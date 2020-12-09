Müdür Başyiğit, Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit ile İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yer alan ve yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulundu. İl Müdür Başyiğit, spor salonunu ve çevresinde yapılan çalışmaları inceledi, çalışanlardan bilgi aldı. Yapım çalışmaları bitme aşamasında olan spor salonunun tamamlandıktan sonra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokuluna hizmet vereceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı