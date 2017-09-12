Müdür Asak'tan Köy Ziyaretleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, üreticileri köylerinde ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinliyor.



Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerine bağlı köylerde çiftçilerle bir araya gelen Asak, yoğun üretim yapılan domates, kuru fasulye ve şeker pancarı alanlarını gezdi. Çiftçilerin ve tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sıkıntılarını dinleyerek üretimde karşılaşılan problemlere birlikte çözüm bulacaklarını ifade eden Asak, müdürlük olarak üzerlerine düşen her türlü görevi zamanında yerine getireceklerini, tüm imkanlarla üreticilerin hizmetinde olduklarını ve il genelinde tüm köylere ziyarette bulunarak üreticilerle bir araya geleceğini söyledi. - BİTLİS