Müdür Alper Emniyet Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, Kurban Bayramında emniyet çalışanları ile bayramlaştı.

Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet çalışanları ile Adıyaman Polis evinde bir araya geldi. Emniyet çalışanları ile bir araya gelen Müdür Alper, polis memurları ile tek tek sohbet ederek onların bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma töreninde Müdür Alper, polislerin sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını da sordu. - ADIYAMAN