Müdür Açıkgöz'den anonslu kutlama
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Müdür Açıkgöz'den anonslu kutlama

05.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:17
Müdür Açıkgöz'den anonslu kutlama

Aydın'da, bu yıl buruk kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık çalışanlarının gününü telsiz anonsu ile kutladı.

Aydın'da, bu yıl buruk kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık çalışanlarının gününü telsiz anonsu ile kutladı.

Covid-19 ile mücadelenin kahramanlarından olan acil sağlık çalışanları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını bu yıl buruk kutlarken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz telsiz anonsuyla sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak, gayret ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. 112 Komuta Merkezine bağlı telsiz sistemi üzerinden Aydın genelindeki tüm acil sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Müdür Açıkgöz; "Sevgili çalışma arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi özellikle bu pandemi sürecinde de cesurca, umudun bittiği her yerde, insanımıza umut oldunuz. Tüm meslek hayatını büyük bir tutkuyla, her şartta can kurtarmaya adamış olan siz değerli kardeşlerim ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Haftanız kutlu olsun, hepiniz Allah'a emanet olun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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