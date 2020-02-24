Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş

24.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:22

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) oyununu jandarma bozdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Gülhan, tutuklandı.

Üç gün önce jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı.Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine para, evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı.

Kaynak: DHA