Müdür, 2 kardeşe eğitimden uzak kalmasın diye TV götürdü Müdür, 2 kardeşe eğitimden uzak kalmasın diye TV götürdü Bingöl'de evlerinde televizyon olmadığı için komşularına giden ancak korona virüs salgını nedeniyle bu imkanları da ortadan kalkan 2 kardeşin durumundan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, televizyon alıp evlerine...

Müdür, 2 kardeşe eğitimden uzak kalmasın diye TV götürdü

Bingöl'de evlerinde televizyon olmadığı için komşularına giden ancak korona virüs salgını nedeniyle bu imkanları da ortadan kalkan 2 kardeşin durumundan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, televizyon alıp evlerine kurdurttu

BİNGÖL - Bingöl'de evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'yi takip edemeyen 2 kardeşten haberi olan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, hemen bir televizyon temin edip ailenin evine götürüp kurdurttu.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde müstakil bir evde ikamet eden Kule ailesinin evinde televizyon olmadığı için ilk öğretim 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Musa ile 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Nehir, komşularına giderek EBA TV'yi takip etmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altının sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla 2 kardeş komşularına gidemez oldu. Bunun üzerine anne, çocukları için İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e ulaşarak, evlerinde televizyon bulunmadığı için çocuklarının eğitiminin eksik kaldığını iletti.

Durumdan haberdar olur olmaz harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bir televizyon temin ederek aileye kendi ulaştırıp, kurulmasını sağladı. Çocuklar bu sayede kendi evlerinde televizyondan derslerini takip etmeye başlarken, mutluluklarını da dile getirdi.

Kurumda olduğu sırada bir velinin aradığını anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney," Evinde televizyon olmadığını, çocuklarının bu nedenle EBA TV'ye erişemediğini ve derslerinden geri kaldığını söyledi. Biz de hemen harekete geçtik ve televizyon temin ettik. Eve televizyonu kurduk. Yavrularımız artık EBA TV'den ve diğer iletişim kanallarından uzak kalmayacaklar" dedi.

Kaynak: İHA