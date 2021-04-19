Müddeti dolan "süreli engelli sağlık kurulu raporları" eylüle kadar geçerli sayılacak

Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan "süreli engelli sağlık kurulu raporları" 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.

Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan "süreli engelli sağlık kurulu raporları" 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu resmi yazısı, 81 ilin sağlık müdürlükleri ile ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Buna göre, süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan süreli engelli raporları, 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.

Bu süreçte raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkarmak talebiyle sağlık hizmet sunucularına başvuranların talepleri de karşılanmaya devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul