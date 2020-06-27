Mudanyalılar 201 ünite kan verdi Türk Kızılayı Mudanya Temsilciliği ile Kızılay Bursa Kan Merkezi tarafından Mudanya'da başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip 201 ünite kan vererek rekor kırdılar.

Türk Kızılayı Mudanya Temsilciliği ile Kızılay Bursa Kan Merkezi tarafından Mudanya'da başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip 201 ünite kan vererek rekor kırdılar.

Mudanya Mütareke evi önünde konuşlanan kan bağışı aracı sabah 10.30 da kan alımına başladı. Pandemi sürecinde yoğun kan tüketimi sonucu, kan bağışlarında düşüş görülmekte olmasına rağmen, kan ve kan ürünlerine ihtiyacı olan hasta sayısında artış gözlendi. Mudanya Kızılay Temsilcisi Mustafa Bayrak vatandaşları her zaman kan bağışlamaya davet ettiler. Kan açığını karşılamak için Mudanya'ya daha sık kan bağış aracının geleceği ifade edildi. Verilen mesajda, "İhtiyacı olan bir anne, baba, bebek, çocuk, asker, polis, kardeş, komşu, arkadaş olabilir. 1 yıl içinde 4 kez kan bağışlayarak hayatlarını kurtarabilirsiniz" dendi.

6 personelle saat 19.00'a kadar devam eden kan alımları sonunda 1. gün 68, 2. gün 62, 3. gün 71 olmak üzere toplamda 201 ünite kan toplanarak bu güne kadarki en fazla kan bağışı gerçekleşti. Mudanyalıların kan bağışına gösterdikleri ilgilerini memnuniyetle karşılayan Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilcisi Mustafa Bayrak, Mudanyalıların kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Kan bağışı sırasında özellikle temizlik, mesafe ve maske kurallarına titizlikle uyulduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA