Mudanyalı Öğrenciler Ansbach Yolcusu

Türkyılmaz öğrencileri yolcu ederek, güzel vakit geçirmelerini diledi.

Mudanya ile 1994 yılından bu yana kardeşlik ilişkisi olan Almanya'nın Ansbach kentine gidecek öğrenci heyetini makamında ağırlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 23 yıl önce imzalanan kardeşlik anlaşmasının geçen yıllarda daha da güçlendiğini söyledi.

Gerçekleşen ziyaretlerin her iki ülke gençlerinin karşılıklı kültürel, sosyal, eğitim ve sportif faaliyetlerde bulunması açısından önemli bir olduğunu belirten Türkyılmaz, "Mudanyalı gençlerimiz Ansbach'ta hem ülkemizi, hem de Mudanya'mızın güzelliklerini tanıtacak. Barışın ve Kardeşliğin başkenti Mudanya'mızın dünya barış kenti olduğunu, doğası, denizi, tarihi güzellikleri, zeytinimizi ve daha birçok değerimizi anlatarak, Mudanya'mızın tanıtımına da önemli katkılar sunacaklar. Tüm öğrencilerimize iyi yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. 7-20 Temmuz tarihleri arasında Ansbach kentinde gerçekleşecek geziye katılacak olan 15 kişilik heyet hem oradaki kültür, eğitim ve sosyal çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olacak, hem de Ansbach'lı gençlere Mudanya'yı tanıtacak.

