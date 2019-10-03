Mudanyalı minikler can dostlarıyla buluştu

03.10.2019 14:12

Mudanyalı minikler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde can dostlarıyla buluştu.



Mudanya Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla M. Agah Bursalı Kreşi'ndeki minik öğrencilerini sokak hayvanlarıyla buluşturdu. Veteriner Hekim Şükriye Çelikkollu, kreş öğrencilerine hayvanlara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Çelikkollu, sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama dağıttı. Kedileri de seven minik öğrenciler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA