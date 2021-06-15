Mudanyalı kadınların organik ürünlerine rağbet
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Mudanyalı kadınların organik ürünlerine rağbet

Mudanyalı kadınların organik ürünlerine rağbet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağlı Mürsel Mahallesi'nde kadınların yaptıkları organik ürünlere başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden talep geliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağlı Mürsel Mahallesi'nde kadınların yaptıkları organik ürünlere başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden talep geliyor.

Doğal ürünlerin sofralarımıza ulaşmasını sağlayan Mürsel Mahallesi sakinlerinden Şükran Demirlek, evlerinin giriş katını dükkan yaptı. Demirlek, "Şüko'nun Dükkanı, Doğal Ev Yapımı Ürünleri" isimli mekanda, kendi arazilerinde eşiyle birlikte yetiştirdikleri ürünlerin haricinde mahalle halkının ürettikleri tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesinin bulunmadığı ürünleri satıyor. Demirlek, hem kendi, hem de köylü kadınların aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

olan Şükran Demirlek, "Böyle bir iş yerini mahallemde açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu dükkanımı köyümde açmak istememde asıl gaye, kadınlarımızın yaptıkları çeşit çeşit meyve reçelleri, tarhana, çeşitli kompostolar, domates ve biber salçaları, zeytin ve turşuları satmalarını sağlamak. Zeytin yağlı ev sabunları, makarna, erişte çeşitleri, birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen kozalak şurubu çeşitlerimizle hizmet vermekteyim" dedi. - BURSA

Mudanyalı kadınların organik ürünlerine rağbet
Mudanyalı kadınların organik ürünlerine rağbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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