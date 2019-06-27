Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi

Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik düzenlenen kooperatifleşme ve kadın hakları eğitimleri, Mudanya'nın tek kadın muhtarı Şenol Durgut'un ev sahipliğinde Mirzaoba ile başladı.