Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi
Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor.
Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik düzenlenen kooperatifleşme ve kadın hakları eğitimleri, Mudanya'nın tek kadın muhtarı Şenol Durgut'un ev sahipliğinde Mirzaoba ile başladı.
Kaynak: Dunya.com
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