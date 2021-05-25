Mudanyalı gençlere modern saha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanyalı gençlere modern saha

Mudanyalı gençlere modern saha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasını sil baştan yeniledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasını sil baştan yeniledi. Çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekleyen gençler, çekişmeli maçlara hemen başladı.

Bursa'nın sporda da marka kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör spor kulüplerine sahalar, branşlara özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede mevut olan tesisleri de modernize ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır yoğun olarak kullandığı basketbol sahasında yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hale gelen saha yaklaşık 2,5 aylık çalışmanın ardından komple yenilendi.

Çalışmalar kapsamında 615 metrekare alanlı saha zemininin asfalt kaplaması yapıldı, saha etrafındaki tel örgüler ile potalar yenilendi ve saha kenarına 100 kişi kapasiteli tribün oluşturuldu. Aydınlatma sisteminin de yenilendiği sahanın zemin rengine ise Mudanyalı gençler karar verdi. Zemin için belirlenen 3 ayrı uygulama, anket çalışması ile Mudanyalı gençlere soruldu. Toplam 5 bin 783 kişinin katıldığı ankette en fazla oyu alan üçüncü seçenek sahaya uygulandı. Mudanyalı gençlerin yıllardır basketbol için bir araya geldiği saha çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından çekişmeli maçlarını yapmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar gençlere yönelik her türlü hizmete büyük önem verdiklerini söyledi. Mudanya'da da yıllardır gençlerin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasının da bu çalışmalar kapsamında ele alındığını belirten Başkan Aktaş, "Yeter ki gençlerimiz zararlı alışkanlıklar yerine spor ve sanatla ilgilensinler. Onlar için ne yapsak azdır. Yenilenen sahamızın Mudanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Mudanyalı gençlere modern saha
Mudanyalı gençlere modern saha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Müge Anlı Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Necip Uysal Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mudanyalı gençlere modern saha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 15:08:59. #1.11#

title