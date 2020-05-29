Mudanyalı bebekler şanslı doğuyor
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Mudanyalı bebekler şanslı doğuyor

Mudanya Belediyesi, Uğur Böceği projesi kapsamında ebeveynlerin yanında olmaya devam ediyor.

Mudanyalı bebekler şanslı doğuyor
29.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:46

Mudanya Belediyesi, Uğur Böceği projesi kapsamında ebeveynlerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye atölyesinde üretilen beşik ve bebek setleri, Mudanya'da gözünü açan uğur böceklerine hediye ediliyor.

Anne ve bebek sağlığına hizmet veren Uğur böceği projesiyle 2017 yılından bu yana 552 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yapan Mudanya Belediyesi, pandemi sürecinde de sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. Uğur Böceği projesiyle ailelere ulaşan ekipler, belediyenin kendi atölyesinde ürettiği beşik ve bebek setini hediye ediyor. Zeytin Dalı ekibi son olarak Meryem ile Birol Gün çiftinin bebekleri Kerem Ali ile Şerife-Hasan Burak Avcı çiftinin bebekleri Ali Mert'i ziyaret ederek, hediyelerini ulaştırdı. Ailelere göz aydınlığı veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'mızın yeni bebekleri bizlere uğur getirsin! Sağlık, mutluluk, huzur dolu yarınlarımızın simgesi olsun bebeklerimiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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